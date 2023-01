Entscheidung am 12. Februar

Bernd Oberacker gibt Bürgermeisterkandidatur in Dettenheim auf – auch Uwe Pohl deutet Rückzug an

Bernd Oberacker tritt beim zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Dettenheim nicht mehr an. Auch Uwe Pohl zieht einen Verzicht in Betracht. Ein Zweikampf um den Rathaussessel gilt als wahrscheinlich.