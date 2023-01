Frank Bolz will das Gemeinschaftsgefühl in Dettenheim stärken

Am 29. Januar entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Dettenheim, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin wird. Doch wer sind die Kandidaten?

Welche Pläne haben sie für die Gemeinde und was tun sie in ihrer Freizeit? Die Badischen Neuesten Nachrichten stellen die Kandidaten vor.

Weil ich ein Mensch aus der Mitte bin, in Liedolsheim aufgewachsen, aber auch mit Rußheim und Alt-Dettenheim vielfach verbunden. Ich trete an, um mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten und ich werde unsere Gemeinde nach außen authentisch vertreten und repräsentieren.

Was gefällt Ihnen an Dettenheim – und was nicht?