Terminpflicht nicht kommuniziert

Chaos bei Corona-Impfaktion in Dettenheim: Polizisten beruhigen verärgerte Impfwillige ohne Termin

In Dettenheim gab es am Montag Ärger. Viele Corona-Impfwillige waren ohne Termin zur Pop-Up-Aktion in der Pfinzhalle gekommen. Sie wurden wieder weggeschickt. Das ärgerte einige, sodass die Polizei einschreiten musste.