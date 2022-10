Risiko der Bohrungen

Angst vor Erdbeben in Dettenheim: Geothermie-Kritiker warnen vor „Teufelsdreieck“

Nach einem Beben der Stärke 4,7 im Elsass sind Geothermie-Kritiker in der Region alarmiert. Sie sagen, so etwas Ähnliches könne sich in Dettenheim wiederholen. Die Deutsche Erdwärme sieht das anders.