Dettenheim-Rußheim: Technischer Defekt löst Brand in Garage aus

Ein Feuer ist am Montag in Dettenheim-Rußheim ausgebrochen. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt der Poolpumpe den Brand ausgelöst hat.

Wegen eines technischen Defekts hat es am Montagmorgen in der Falkenstraße in Dettenheim-Rußheim gebrannt.

Das Feuer brach laut Angaben der Polizei gegen 10.40 Uhr an einer Poolpumpe in einem Nebenraum der Garage aus.

Der Eigentümer konnte den Brand bereits vor der Ankunft der Einsatzkräfte selbstständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Dettenheim rückte mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte an.

Nebenraum mitsamt Geräten abgebrannt

Sowohl der Nebenraum als auch alle darin befindlichen Geräte wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Neben Feuerwehr und Polizei waren auch zwei Fahrzeuge und vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.