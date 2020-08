Dettenheimer Bürgermeisterin über die Arbeit im Rathaus unter Corona-Bedingungen

Genau das sollte die geplante Präsentation als Information für die Gemeindeverwaltung, den Gemeinderat und die Bürger leisten. Erläutert werden sollten auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Angebot an sich oder zum Gebrauch der App, über die Buchungen laufen. Um das nachzuholen, werden wir den Landratsamtsvertreter nun in den Gemeinderat einladen. Beim Fahrgastaufkommen wird Corona sicher Auswirkungen zeigen. Ich erwarte deswegen eher geringere Zahlen als erwartet. Grundsätzlich sehe ich in MyShuttle ein ÖPNV-Zukunftsmodell. Für uns bringt es Vorteile und speziell in den Abendstunden und an Wochenenden eine bessere Versorgung.