Tickets sind erhältlich im Bürgerbüro Liedolsheim und in der Verwaltungsstelle Rußheim. Auch können Karten telefonisch unter 07247 931114/-115 (Liedolsheim) und unter 07255 9344 (Rußheim) oder per Mail an rathaus@dettenheim.de bestellt werden. Kinder unter zehn Jahren erhalten freien Eintritt.