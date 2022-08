Anschläge auf Rheintalbahn

Dettenheimer war mit einem Koffer voller Geld hinter „Monsieur X“ her

Albert Hager ist mit viel Geld unterwegs: 250.000 Mark in einem Koffer hat der Mann aus Rußheim 1977 in der Hand. Das Lösegeld soll an den Bahnerpresser Monsieur X gezahlt werden. Doch bei der geplanten Übergabe läuft etwas schief.