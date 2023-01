Mein Ziel ist es, dass unsere Bürger zufrieden und die Familien glücklich sind. Ich wünsche mir fröhliche Kinder, die in den vielen Vereinen hier im Ort ein Zuhause finden. Die Digitalisierung soll bis dahin vorangeschritten sein, vor allem in den Schulen. Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit gute Kontakte in die Großindustrie und in die Politik. Um ein Klassenzimmer digital aufzurüsten, lassen sich viele Fördergelder abrufen. Außerdem werden wir mehr Sicherheit im Verkehr erreichen, etwa durch regelmäßige Kontrollen und Bremsschwellen an Gefahrenstellen.