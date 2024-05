Diese Feste werden in den kommenden Monaten in der Hardt veranstaltet

Bei steigenden Temperaturen geht es wieder los: Ob Straßenfest oder Festival – in der Hardt finden in den kommenden Monaten zahlreiche Veranstaltungen statt.

Neben dem traditionellen Rock am Wald vom 9. bis 10. August gibt es in Eggenstein-Leopoldshafen einen weiteren Grund zum Feiern. Die Doppelgemeinde wird 50 Jahre alt. Das Fusionsfest findet vom 15. bis 16. Juni auf dem Festplatz am Fisperweg statt. Die Besucher erwartet am Samstag ein großer Festumzug, Live-Musik, ein Kinderland und Verpflegung durch die örtlichen Vereine. Der Festplatz ist zudem Veranstaltungsort eines weiteren Jubiläumswochenendes: Vom 7. bis 9. Juni feiert der Musikverein Lyra Eggenstein unter anderem mit Zeltparty und Family-Food-Festival sein 100-jähriges Bestehen.

Lembacher-Weg-Fest in Blankenloch unterstützt kranke Kinder

Laut wird es in Stutensee beim Pfinz Rock Open Air Spöck. Vom 28. bis zum 29. Juni treten sechs Bands aus der Rock- und Heavy-Metal-Szene bei der Spechaahalle Spöck auf. Einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat auch das Lembacher-Weg-Fest in Blankenloch. Termin ist der 12. bis 13. Juli. Mit dem Erlös werden die Wünsche schwerkranker Kinder erfüllt.

In Neudorf sorgte im vergangenen Jahr die deutschlandweit tourende Show-Band Barbed Wire mit einem breiten Spektrum an Hits und Showelementen für Begeisterung. Am 6. Juli holt sich die Fußballvereinigung Neudorf die Band erneut auf den Sportplatz. In Graben findet am 7. bis 8. September entlang der Juhe das Straßenfest statt.

Picknick an der Bachbühne in Weingarten

Ein gemeinsames großes Picknick gibt es am 21. Juni bei der Fête de la Musique beim Kirchplatz an der Bachbühne in Weingarten. Lokale Künstler und Bands gestalten die Veranstaltung. Picknick, Sitzgelegenheiten, Tischchen und Picknickdecken müssen die Besucher selbst mitbringen. Getränke gibt es vor Ort.

Am 31. August und am 1. September steht der Weingartener Weinwandertag des Musikvereins an. Los geht es am Samstagabend mit dem Sommernachtskonzert auf dem Rathausplatz. Am Sonntag können Interessierte auf den Katzenberg und den Kirchberg wandern – geführt oder im Alleingang. An mehreren Ständen warten verschiedene Weine.

Zum Familienfest lädt die Gemeinde Walzbachtal am 23. Juni ein. In Dettenheim feiert der Kleintierzüchterverein Liedolsheim vom 13. bis 15. Juli auf seinem Gelände das Hähnchenfest.

Für das Sunny Side Open Air gibt es laut Veranstalter noch keine Bestätigung. Der Musikverein Hart ist noch im Gespräch mit der Gemeinde. Sollte das Festival genehmigt werden, wird es vom 13. bis 14. September auf dem Festplatz neben der Festhalle in Liedolsheim veranstaltet.

In Hochstetten findet am 15. Juni das traditionelle Wesch-Buggl-Feschd auf der Hauptstraße statt. Beim Baggersee Giesen in Hochstetten gibt es am 31. August beim Pirate Beach Open Air elektronische Musik. Und beim Baggersee Bali in Linkenheim gibt The News am 9. September ein Konzert.