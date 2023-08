Eisdiele in Linkenheim-Hochstetten bietet Eis für Hunde an

Australian Shepherd-Rüde Monty schleckt genüsslich an seinem Eis. Seine Besitzer Rebecca Zindl und Till Eißler sind zufrieden. Die beiden Eisdielenbetreiber müssen kein schlechtes Gewissen haben, denn die Kugeln sind gesund. Monty verspeist extra für ihn hergestelltes Hundeeis.

Eis-Heidi in Linkenheim-Hochstetten bietet Bananeneis für Hunde an. Eine Abkühlung für alle Vierbeiner. Nicht weit davon entfernt bieten sowohl das Eiscafé Roma in Liedolsheim als auch Eis Cassata in der Karlsruher Oststadt Hundeeis an.

Monty gibt den Anstoß

Nachdem die Namensgeberin Heidi Kappler die Eisdiele 36 Jahre geführt hatte, übernahmen Zindl und Eißler die Eis-Heidi. Nicht viel später kreierten die beiden eine neue Sorte, speziell für Hunde.

Doch woher stammt die ungewöhnliche Eisidee? „Wir haben unserem vorherigen Hund oft Vanilleeis gegeben“, sagt Zindl. „Als wir vor rund einem Jahr unseren Monty bekommen haben, wussten wir, dass wir etwas ändern müssen.“ Die Besitzer des Australian Shepherds sind sich bewusst, dass der Zucker in gewöhnlichem Eis ungesund für Hunde ist.

„Zu Hause probierten wir viele Rezepte aus und sind schlussendlich auf das Bananeneis gestoßen“, sagt Rebecca Zindl. Till Eißler ist für die Eisherstellung zuständig. „Wir haben die Zutaten natürlich ein wenig angepasst“, sagt er. Anfangs sei das Eis zu hart gewesen. „Wir haben Öl weggelassen“, betont der Eishersteller. Nun bestehe das Eis nur noch aus Quark, Joghurt, Milch, Bananen und Honig.

„Zucker ist schlecht für die Zähne des Hundes und führt zu Übergewicht“, bestätigt Tierarzt Marcus Erben aus der Tierarztpraxis AniCura in Weingarten. Aber nicht jeder Hund verträgt Milchprodukte. „Vielen Hunden fehlt das Enzym Laktase und sie können dann auf den Milchzucker im Eis mit Durchfall und Bauchschmerzen reagieren.“

Wir müssen das Eis schon in weichem Zustand vorportionieren. Till Eißler

Eishersteller

„Natürlich haben wir nach einer Alternative gesucht“, betont Eißler. Doch da komme nur Wasser infrage. „Wir müssen das Eis schon im weichen Zustand vorportionieren. Benutzen wir Wasser, wird das Eis noch härter.“

Menschen könnten sich gerne an eine Kugel wagen, sie sei jedoch schwierig zu essen. Der Preis der Hundekugel unterscheidet sich nicht und kostet 1,30 Euro.

Eine Kundin kommt nur dem Hund zuliebe

Trifft das Eis den Geschmack der Kundschaft? „Schon vergangenes Jahr kam das Angebot sehr gut an“, sagt Zindl. „Doch dieses Jahr ist die Nachfrage stark gestiegen.“ Eine Kundin komme sogar nur ihres Hundes wegen.

Das Paar plant weitere Eissorten für die Vierbeiner. Vor einer Fleischsorte, zum Beispiel Leberwursteis, schrecken sie aber noch zurück. „Selbst bei guter Reinigung können wir uns nicht vorstellen, die gleiche Eismaschine zu verwenden“, sagt Eißler.