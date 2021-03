Die Suche nach Ersatzteilen: Detektivarbeit für historische Mercedes in Dettenheim

Lange suchen muss Andreas Reinacher nicht. Zielsicher greift er in eines der vielen Regale in seinem Lager und zieht einen chromglänzenden Außenspiegel nach vorne. Schlank und elegant sieht das Teil aus, ganz anders als die großen, beinahe schwulstigen Sichthilfen moderner Autos.

Kein Wunder, das gesuchte Stück gehört zu einem Mercedes W120, unter Liebhabern auch „Ponton“ genannt. Irgendwo in Deutschland wartet ein Oldtimer-Besitzer auf genau dieses Teil.

Andreas Reinacher ist mit seiner Dettenheimer Firma dp depot gefragter Ansprechpartner, wenn es um Teile für die alten Sterne geht. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Auch in den USA und sogar in Australien kennt man die Adresse in Dettenheim – etwa 10.000 Pakete verschickt das Unternehmen im Jahr.