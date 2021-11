Ehrenamtlicher Helfer aus Dettenheim klärt junge Eltern nach Geburt auf

Junge Familien leben auch im ländlichen Raum nicht immer in der Nähe der Großeltern, sagt Ramon Bohn. Er ist der einzige männliche Familienbesucher im Landkreis Karlsruhe. Seit einem Jahr hilft er Eltern aus Dettenheim nach der Geburt. Einige musste erst überzeugen.

Familienbesucher sind ehrenamtliche Helfer, die Eltern kurz nach der Geburt beraten. Sie informieren etwa über Krabbelkurse oder Erste-Hilfe-Seminare. Zudem erklären sie, wo es Kitas und Kindergärten gibt. Das Projekt gehört zur Erstinformation von Eltern. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat es entwickelt.

Allein in diesem Jahr sprach Bohn nach eigenen Angaben mit mehr als 50 Familien. Er teilt sich die gemeinnützige Arbeit in Dettenheim mit einer Kollegin – dort läuft das Programm seit Ende 2020.

Helfer trifft sich am Wochenende mit Eltern

Warum sich fast nur Frauen als Familienbesucher engagieren, weiß er nicht. Er vermutet, dass sich dafür vor allem Mütter interessieren.

Der 39-Jährige liebt sein Ehrenamt. Für die Hausbesuche nimmt er sich mindestens eine Stunde Zeit. In der Regel trifft er sich am Wochenende mit den Eltern, damit die Väter dabei sind – das ist ihm wichtig.

„Ich gebe den Familien meine Nummer, sodass sie mich im Nachhinein anrufen können“, sagt Bohn. Meistens treffe er sich nur einmal mit den Familien. Ein zweiter Besuch ist selten, weil er alle Fragen ausführlich beantwortet.

Eltern aus Dettenheim waren anfangs skeptisch

Neugeborene Kinder müssen generell beim Standesamt in Dettenheim gemeldet werden. Anschließend erhalten alle Eltern einen Brief von der Gemeinde, darin wird ihnen ein Gespräch mit den Familienbesucher vorgeschlagen.

Allerdings waren einige Eltern noch skeptisch, als das Programm in Dettenheim startete. Denn: Es handelt sich um ein staatliches Projekt. „Manche haben nur das Wort Jugendamt gehört und waren abgeschreckt“, sagt Bohn.

Der negative Ruf des Amtes habe die Mütter und Väter verunsichert. Sie fürchteten, dass sich die Familienbesucher in ihre Erziehung einmischen.

Nach und nach sprachen sich die Hausbesuche des 39-Jährigen in Dettenheim herum. Dadurch verschwanden Vorurteile und Zweifel. Mittlerweile kennt Bohn fast jeder in der Gemeinde, darum treten ihm Eltern offener gegenüber.

Bohn arbeitet hauptberuflich bei der Agentur für Arbeit. Er kennt sich mit Anträgen für Elterngeld und andere Familienleistungen aus. Deshalb fühlte er sich angesprochen, als er von dem Projekt hörte: „Mit gefällt der Gedanken hinter dem Programm.“

Dennoch sind Familienbesucher im nördlichen Landkreis weitestgehend unbekannt. Neben Dettenheim setzt nur Pfinztal das Programm um. Dort sind fünf Helferinnen im Einsatz. Sie sind fast alle Mütter und zwischen 40 bis 65 Jahre alt.

„Idealerweise haben die Familienbesucher schon Erfahrungen mit Kindern. Sie müssen aber keine Eltern sein“, sagt Roland Härer, stellvertretender Hauptamtsleiter in Pfinztal. Er betreut die Ehrenamtlichen.

Die Helfer sollen keine Sozialarbeiter ersetzen. Die Gemeinden schlagen ihre Kandidaten dem Landratsamt vor, wo sie anschließend ein Seminar absolvieren. Experten schulen sie unter anderem in Themen wie Entwicklungspsychologie und Datenschutz.

„Bisher haben wir noch niemanden abgelehnt“, sagt Juliane Engert von der Abteilung Frühe Hilfen. Sie koordiniert die Familienbesucher des gesamten Landkreis.

Programm wurde in der Pandemie ausgesetzt

„Das Familienbild hat sich in den vergangenen Jahren verändert“, sagt Engert. Darum sei es umso wichtiger, alle Eltern zu informieren. Es geht auch darum, Kinder besser zu schützen. „Die Anfangszeit ist perfekt, um auf Eltern zuzugehen“, sagt Engert.

Von 32 Städten und Gemeinden setzten derzeit zehn im Landkreis das Programm um. In drei Kommunen begrüßt der Bürgermeister die jungen Eltern persönlich. Insgesamt sind laut Engert 50 Ehrenamtliche im Landkreis unterwegs – 49 davon sind Frauen.

Im Jahr 2019 besuchten die Helfer in sieben Städten und Gemeinden im Landkreis rund 586 Eltern. Insgesamt gab es in den Kommunen 694 Geburten. In der Pandemie setzte das Landratsamt das Projekt aus, damit sich niemand ansteckt. Seit August und September sind viele Familienbesucher wieder unterwegs.