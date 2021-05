Freiheitsgefühl Bulli: Ein Dettenheimer bringt alte VW-Busse komplett in Schuss

Vergleicht man, was in Alex Rieferts Dettenheimer Firma „RS Cars“ sozusagen vorne rein- und hinten wieder rauskommt, ergibt sich ein frappanter Vorher-Nachher-Effekt. Für Laienblicke vermeintlich schrottreife VW-Busse der Modelle T1, T2 und T3 verwandeln sich nach aufwändiger fachmännischer Behandlung in Bullis, die wie frisch aus dem Werk anmuten.

Wenn man sie komplett zerlegt, bekommt man Routine. Alex Riefert, Bulli-Restaurator

Im Familienbetrieb startete Riefert 2010 mit Restauration und Verkauf von Bullis. Dann spezialisierte er sich komplett darauf. Bulli steht schlicht für Bus- und Lieferwagen. „Es ist ein Spitzname vor allem für die alten klassischen VW-Bus-Modelle“, erklärt Riefert. Doch komme dem Namen eine solche Bedeutung zu, dass VW ihn zur Erinnerung an die Klassiker auch für Schriftzüge auf neuen Modellen verwende. „Hergestellt wurden 1950 bis 1979 vom T1 rund 1,8 Millionen und T2 rund 3,5 Millionen Stück. Der T3 kam dann schon deutlich anders, kantiger und größer daher“, erläutert er die Geschichte. „Da die Busse weltweit exportiert wurden, ist noch eine beachtliche Zahl gerade in den USA und England vorhanden.“