Das Spektakel ist auf den 7. und 8. September angesetzt. Die Veranstalter halten Ausschau nach einer Badeanstalt, in der das Wasser in riesigen Fässern mit Holz befeuert wird.

Einen eigenständigen großen Mittelaltermarkt hat es in Dettenheim bislang noch nicht gegeben. Das soll sich bald ändern. Die Vorbereitungen für das erste „Mittelaltertreiben Dettenheim“ sind angelaufen. Steigen wird es samstags und sonntags am 7. und 8. September auf dem Gelände der Reiterfreunde Liedolsheim in der Dettenheimer Straße.

Aktuell werden weitere Mittelalterfans gesucht, die bei der Veranstaltung mitmachen. Um die Organisation kümmern sich federführend der Wirt des Lokals „An der Reithalle“, Mario Jacquemien, und der Geschäftsführer der Rußheimer Firma Gechillt Events, Steffen Klefenz.

Wir kamen mit mehreren Leuten aus der Szene auf die Idee eines Mittelaltermarkts in Dettenheim, weil wir dort einen schönen Platz haben und es zum Ort passt. Mario Jacquemien

Organisator Mittelaltermarkt

„Wir kamen mit mehreren Leuten aus der Szene auf die Idee eines Mittelaltermarkts in Dettenheim, weil wir dort einen schönen Platz haben und es zum Ort passt“, sagt Jacquemien. „Bislang haben wir in sozialen Medien geworben, werden damit aber jetzt bei anderen Märkten und über Mundpropaganda in die Offensive gehen.“ Wie er erzählt, kommt er selbst nicht aus der Szene. Aber er habe dort viele Freunde, auch aus Jugendzeiten. Mit seiner Frau Nadine sei er schon bei vielen Mittelaltermärkten dabei gewesen. Aktuell schon im Boot seien Firmen, Aussteller und sogenannte Lagergruppen.

Dettenheimer planen Mäuserennen für die Kleinen

„Das sind Privatleute aus ganz Deutschland, die in ihrer Freizeit Mittelalter leben“, erklärt er. Bei den gastronomischen Ständen, für die er zuständig sein wird, sei man schon ausgelastet, aber ansonsten noch für alles offen. „Wir suchen noch nach einer Badeanstalt.“ Die bestehe aus riesigen Fässern, in denen das Wasser mit Holz befeuert wird. Auch einen Schmuckstand suche man noch.

Zur Unterhaltung für das kleine Publikum sollen Mäuserennen oder Eierknacken gehören. Kinder könnten auch Schwerter oder Schutzschilde fertigen, so Jacquemien. Angesagt haben sich ein Verkäufer von Met und Trinkhörnern, ein Schafsfellhändler, eine Kräuterhexe, ein Schmuckhändler, ein Gaukler, Anbieter fürs Bogenschießen und eine Feuershow, sagt er. „Wie viele am Ende mitmachen, können wir noch nicht sagen. Die Bewerberfrist läuft noch bis 31. März.“

Auch die Sprache passt sich alten Zeiten an

Zugelassen seien prinzipiell keine Plastikpavillons und nichts Modernes. Alle Akteure müssten ins Mittelaltermilieu passen. „Die Lagergruppen bauen sich ihre eigenen Territorien mit Zeltlagern auf“, sagt Jacquemien. „Sie zeigen, wie man einst gekocht, genäht oder Waffen hergestellt hat. Es wird ein schönes kleines, familiäres Event in mittelalterlichem Ambiente.“ Ohne Strom, nur mit Kerzen und Fackeln gestaltet, ruhig und ohne Musik. In der Gastronomie funktioniere es so ganz mittelalterlich jedoch nicht. Man müsse das Lebensmittelrecht beachten.

Auf Dettenheim freue ich mich besonders. Ich war dort schon zu Besuch und finde die Lage des Geländes zauberhaft. Nancy Nock

Mittelalterfan und Teilnehmerin

Mittelalterfan Nancy Nock kommt aus Saarbrückens Stadtteil Gersweiler und ist schon seit vielen Jahren mit ihrer Familie auf Mittelaltermärkten präsent. „Auf Dettenheim freue ich mich besonders. Ich war dort schon zu Besuch und finde die Lage des Geländes zauberhaft“, schwärmt sie. Auf dem Markt wird sie im mittelalterlichen Gewand einer Bauersfrau an ihrem Stand gebrannte Mandeln, Nüsse oder Ritterwatte feilbieten. „Bezeichnungen wie Kostüme oder Verkleidungen sind bei uns tabu. Wir sprechen von Gewandung und sich gewanden. Das ist ganz wichtig“, betont sie.

Auch sprachlich passt man sich alten Zeiten und Stilen an. So heißt es beispielsweise nicht „Guten Tag“, sondern „Seid gegrüßt“. Vor 15 Jahren habe sie von Mittelaltermärkten gelesen, sich beworben und sei seitdem Fan und in der Szene aktiv, erzählt Nock.

Auch ihr fünfjähriger Sohn Dominik ist überall mit dabei und wird auch in Dettenheim wieder beim Eröffnungszug mitmachen. „Mir liegen die Menschen und meine Kinder wachsen auf Wiesen und Burgen auf“, beschreibt sie das Feeling. „Viele Leute laufen auch daheim mittelalterlich gewandet herum und wohnen auch so.“

Jacquemien hofft, dass der Markt gut ankommt. „Ich wäre zufrieden, wenn zum Start an den beiden Tagen 300 Leute kommen“, sagt er. Man werde schauen, wie es läuft und ob man es jährlich anbieten werde.