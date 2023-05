Rußheims evangelischer Gemeindepfarrer Gregor Waskow sprach 2022 im Gottesdienst von der Kündigung seines Pfarrdiensts in der badischen Landkirche zum 1. September 2023. Seither gehen Gerüchte zu den Hintergründen auch über Rußheim hinaus um, die jetzt in eine extra dafür anberaumte außerordentliche Gemeindeversammlung mündeten.

Der Kirchengemeinderat habe das zuvor abgelehnt, weil er Gerüchten keine Plattform geben wollte, erklärte dessen Vorsitzender Gerd Keinath. Mehrere Gemeindemitglieder aber hätten sich an den Bezirkskirchenrat gewandt, der sie letztlich einberufen habe, um die Gerüchte zu klären und auszuräumen.

Zur Tagesordnung nannte Keinath die Gerüchte, dass Pfarrer Waskow aus der Landeskirche gedrängt worden sei, dass es eine Gemeindegründung geben und die Kirchengemeinde niedergelegt werden solle. Martin Reppenhagen, Dekan des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land, betonte, die Gerüchte öffentlich anzusprechen, sei die beste Möglichkeit, ihnen zu begegnen. „Ich scheide völlig freiwillig aus dem Dienst.

Rußheimer Gemeindepfarrer kritisiert Ökonomisierung und Politisierung der Landeskirche

Ich tue es, weil ich in meinem Gewissen alleine an das Wort Gottes gebunden bin. Ich kann die Ökologisierung, Liberalisierung und Politisierung der Landeskirche nicht mehr mittragen“, strich Waskow heraus. Er fühle sich der Kirchengemeinde sehr verbunden und habe angeboten, ehrenamtlich tätig zu bleiben. Zu seiner Zukunft sagte er, dass er noch nicht Genaues sagen, aber etwas Pädagogisches anstehen könnte. Im Pfarrhaus kann Waskow mit seiner Familie zumindest in der dreimonatigen Übergangsfrist wohnen bleiben.

Dekan Reppenhagen machte nach Rückfragen zur Herkunft von Gerüchten klar, dass diese seit November und zurückliegend wieder gehäuft keineswegs nur von ein paar wenigen Menschen an ihn herangetragen wurde. Er äußerte Respekt für Waskows theologisches Verständnis. Er habe Gespräche mit Waskow geführt auch über Punkte wie Ökonomisierung und Liberalisierung.

Das könne man diskutieren, wobei er keine Konsequenzen oder größere Einsflüsse für Waskows Dienst in Rußheim sehe, merkte Reppenhagen an. Es wies darauf hin, dass in der Landeskirche theologisch unterschiedlich ausgerichtete Pfarrer tätig sind. Zum Thema von Plänen zur Gründung einer Gemeinde außerhalb der Landeskirche erläuterte Keinath, dass der Kirchengemeinderat von derartigen Plänen nichts wisse.

Letztlich geht es dabei um eine Freikirche. Dekan Reppenhagen wünschte sich angesichts zurückliegender Aussagen in Gesprächen und anhaltender Gerüchte dazu ganz klare Aussagen, ob eine Freikirche nicht oder doch geplant sei und ob Pfarrer Waskow in ihr eine wesentliche Rolle einnehmen könnte.

„Ich halte es für geboten, es offen anzugehen und nach dem jetzigen Stand zu sagen, das wird es nicht geben, wenn es tatsächlich so ist. Das würde den Gerüchten den Boden entziehen“, appellierte er. Reppenhagen erinnerte daran, dass es solche Orientierungen bereits in der Zeit gab, als er früher Pfarrer in Rußheim war. Es sei insofern nichts Neues, resümierte er. Er macht eindeutig klar, dass er niemand etwas verbieten wolle und es ihm um klare Positionierungen gehe.

Über allem schwebt die Frage der Zukunft der Gemeinde

Im vollen Saal gab es zum am Ende nicht wirklich eindeutig geklärten Thema einige Diskussionen auch mit Hinweisen auf die Freiheit des Glaubens. Spürbar waren auch große Sympathien für Pfarrer Waskow. Über allem schwebte zwangläufig die Frage der Zukunft der Gemeinde, die vorab eine Vakanzverwaltung erhält. Reppenhagen nannte die großen finanziellen und personellen Herausforderungen der Landeskirche mit Mangel beim Pfarrernachwuchs. Weniger Kirchenmitglieder bedeuten weniger Kirchensteuereinahmen und damit sinkenden Zuwendungen für Gemeinden.

Auch Rußheim verzeichnet stetig rückläufige Mitgliederzahlen. Im Zuge bekannter Kürzungsbeschlüsse mit Stelleneinsparungen stehen Ende Mai Vorschläge der aus Haupt- und Ehrenamtlichen gebildeten Prozessgruppe ab. Der Entscheid fällt am Jahresende. Von fast sieben im Kirchenbezirk zum Jahresbeginn 2026 einzusparenden Stellen fällt in der nördlichen Hardt eine Pfarrstelle einschließlich der Rußheimer 25 Prozent des Bezirksjugendpfarrers weg. Außerdem werden im Bezirk Liegenschaften aus der Bezuschussung von Sanierungen genommen. Damit rücken in Rußheim auf alle Fälle der Erhalt des Gemeindehauses und letztlich auch das Pfarrhauses in den Fokus. Prognostiziert werden für 2032 nur noch 1.000 Gemeindemitglieder.