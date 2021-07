Geothermie in Dettenheim? Verantwortliche stellen sich den Fragen der Bürger

Die Deutsche Erdwärme GmbH sieht in Dettenheim gute Voraussetzung für den Bau eines Geothermiekraftwerks. Bei einer ersten Bürgerveranstaltung warben die Referenten für die Erdwärme als Baustein der Energiewende.

In der Diskussionsrunde in Liedolsheim stellten sich den Fragen der Bürger Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler), Birgit Schwegle, Geschäftsführerin der Umwelt- und Energie-Agentur Kreis Karlsruhe, Herbert Pohl als Geschäftsführer der Deutschen Erdwärme GmbH sowie Frank Schilling als Leiter des Landesforschungszentrums Geothermie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Mathias Zurawski vom SWR moderierte die Veranstaltung in der Liedolsheimer Festhalle. BNN-Mitarbeiter Alexander Werner hat die wichtigsten Themen zusammengefasst.