Hinweise nach mehreren Einbrüchen im Karlsruher Landkreis erbeten

Unbekannte haben zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen an vier verschiedenen Gebäuden im Landkreis Karlsruhe Einbrüche und Einbruchsversuche verübt. Laut Angaben der Polizei ereigneten sich die Zwischenfälle in Dettenheim-Liedolsheim, Eggenstein-Leopoldshafen und Ettlingen.

In Dettenheim-Liedolsheim drangen Einbrecher in zwei am Baggersee Giesen gelegene Vereinsheime ein. Die Unbekannten gelangten in einem Fall durch Aufhebeln einer Tür und im anderen Fall durch Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume. Der Tatzeitpunkt lässt sich auf ungefähr 3 Uhr nachts eingrenzen. Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro und verursachten einen Sachschaden von mindestens 6.000 Euro.

Auch in Eggenstein-Leopoldshafen versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Im Scheidgrund einzubrechen. Die Täter brachen dort zwischen Montagnachmittag um 15 Uhr und Dienstagmorgen um 9 Uhr die verschlossene Tür eines Geräteschuppens auf. Auch in das Vereinsheim versuchten die Täter einzudringen, scheiterten jedoch an der gesicherten Tür. Der verursachte Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde nichts gestohlen.

Weiterer Einbruchsversuch in Ettlingen gescheitert

Im Stadtbereich Ettlingen versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagabend um 23 Uhr und Dienstagmorgen um 9.30 Uhr in eine Vereinsgaststätte in der Straße Am Stadion einzubrechen. Sie scheiterten jedoch am beim Aufhebeln der Terrassentür und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der verursachte Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den geschilderten Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.