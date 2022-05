Hoher Sachschaden: Mülltonnen brennen in Dettenheim

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz haben am frühen Sonntagmorgen zwei brennende Mülltonnen in Dettenheim gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, rückten gegen 1.30 Uhr zwei Feuerwehrfahrzeuge mit 19 Einsatzkräften in den Hopfenweg aus.

Die Wehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Aus unbekannter Ursache hatten zwei vor einem Anwesen stehende Mülltonnen Feuer gefangen. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein in der Nähe der Mülltonnen geparkter Pkw, sowie Teile eines Sichtschutzzaunes beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 9.000 Euro.