In Karlsruhe gibt es eine Neuauflage von „Weihnachten nicht allein“

Noch ist es bis zum Weihnachtsfest eine Weile hin. Bei Andrea Geyer aber geht längst der Puls hoch, wenn sie an den 24. Dezember denkt. Denn nach der langen Corona-Pause geht die Rußheimerin nun mit ihrem 2019 initiierten Projekt „Weihnachten nicht allein“ in die zweite Runde.

„Mir liegen Menschen in besonderen Lebenssituationen mit all ihren Sorgen und Problemen am Herzen“, sagt die 55-Jährige. Auch in ihrem Leben habe es schwere Zeiten gegeben, in denen sie erfahren habe, wie schön es ist, wenn andere Menschen unerwartet für einen da sind und man nicht allein gelassen werde.

„An Jesu Geburtstag sollte niemand allein sein müssen. Deswegen habe ich mich 2019 entschlossen, alle Menschen im Land- und Stadtkreis Karlsruhe, die sich an Weihnachten allein fühlen würden, nicht allein feiern wollen oder einfach Lust darauf haben, zu einer großen Feier einzuladen.“

Begleitung zum Gottesdienst

Los geht es nachmittags mit Kaffee und Kuchen. Wer möchte, kann vor dem festlichen Abendessen auch in Begleitung einen Gottesdienst besuchen. Weiter gehe es mit Wichteln, sagt Andrea Geyer. Zu viel aber will sie wegen der Überraschungsmomente nicht verraten.

Bestärkt von den guten Erfahrungen beim Fest 2019 in Graben-Neudorf sieht sie der Neuauflage umso freudiger entgegen. „Ich war aufgeregt, mit fremden Menschen aller Generationen zu feiern. Es war ein gesegnetes Fest und ich bekam sehr viele Dankesbriefe“, blickt sie zurück.

Mehr zum Thema Aktion zu Weihnachten Tausende Karlsruher packen Geschenktüten

Bei zum Auftakt 30 Leuten dürften es jetzt gerne mehr werden, sagt sie. Froh ist Andrea Geyer, dass sie in der Karlsruher Zeppelinstraße passende Räumlichkeiten fand. Denn über Kommunen Räume zu erhalten, gestalte sich sehr schwierig.

Aktion ist kostenfrei

Überhaupt sei der Aufwand sehr hoch. Die Aktion sei aber kostenfrei. „Sie wird getragen von dem Enthusiasmus ehrenamtlicher Helfer, von Unterstützern und Spendengebern, die immer willkommen sind“, erklärt Geyer mit Dank für jede Hilfe. Denn trotz Kuchen- oder Salatspenden fielen schon 2019 beachtliche Kosten an.

Schön wäre es auch, wenn sich jemand fände, der das Fest mit Musik bereichere und vielleicht eine halbe Stunde Gitarre spiele, so Geyer. Wem es nicht möglich ist, mit dem Auto oder der Bahn zu kommen, könne sich nach grundsätzlich notwendiger Anmeldung zur Feier auch abholen und wieder nach Hause bringen lassen.

Als würde man sich schon seit Jahren kennen. Jenny Schroth, Mitinitiatorin

Im Dreierteam unterstützen Andrea Geyer Luisa Lauinger und Jenny Schroth. Die 27-jährige Jenny war schon 2019 dabei. „Ich finde das Projekt super und unterstützenswert. Es ist toll für mich, Menschen kennenzulernen und mit ihnen Gemeinschaft haben zu können. Das erste Mal gab es viele intensive Gespräche, als würde man sich schon seit Jahren kennen“, charakterisiert sie die Atmosphäre beim Austausch von Lebenserfahrungen, Lebensgeschichten oder Wünschen quer durch die Generationen. „Das einfach cool“, sagt sie.

In gespannter Erwartung sieht auch die 33-jährige Luisa Lauinger dem Event entgegen. „Weihnachten ist das Fest der Liebe. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, sich am Heiligabend mit anderen Menschen verbunden zu fühlen und mit ihnen das Fest zu verbringen. Ich bin voller Euphorie, Vorfreude und Aufregung.“