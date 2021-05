Der eingeschleppte Ochsenfrosch breitet sich weiter aus - zuletzt in Dettenheim - und verdrängt heimische Fische und Frösche. Um seine Population einzudämmen, braucht es den Jäger mit einer Kleinkaliber-Waffe.

Ein „Bööörp” dröhnt laut durch die nächtliche Stille über dem Pfaffenloch in Alt-Dettenheim. „Wir waren draußen in den Rheinauen und haben immer wieder festgestellt, wie etwas laut in das Wasser hüpft”, erzählt Martin Witte von den Natur- und Fischerfreunden Liedolsheim.

Nach dem Blick durch das Fernglas war klar: In Dettenheim gibt es Ochsenfrösche.

Die Plage mit diesen Tieren ist kein unbekanntes Problem, denn der aus Nordamerika stammende Frosch ist entlang des Oberrheingebietes in großer Zahl vorhanden. „In Eggenstein gab es früher mal einen Reptilienhändler, der Anfang der neunziger Jahre sein Geschäft aufgab und dann die Ochsenfrösche in den Baggersee ausgesetzt hat”, erzählt Witte.