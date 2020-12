Wer am Montagnachmittag „Das Quiz“ mit Jörg Pilawa in der ARD geschaut hat, konnte einen Liedolsheimer erkennen: Der 24-jährige Tobias Dierfeld nahm mit seiner sehr guten Freundin Alessia Dorigo an der Show teil. Beide gewannen zusammen 10.000 Euro.

Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits im November. Wie haben sich die Freunde kennengelernt? „Wir haben beide beim ‚First Dates Hotel‘ mitgemacht, in einer Whatsapp-Gruppe geschrieben und sind seither sehr gut befreundet“, sagt Dierfeld, der seit Sommer in Köln lebt.

Großer Fan der Sendung

Dorigo kam als Mann auf die Welt. Sie zog es ebenfalls aus der Pfalz hin in die Dom-Stadt, lebt seit etwa zehn Jahren dort. Beide möchten das Geld sparen und mal wieder verreisen, wenn das möglich ist.

Der gebürtige Liedolsheimer ist ein absoluter Quiz-Fan und schaute die Reihe schon früher. „Vielleicht schafft es die Sendung auch mal in die Primetime“, so der Teilnehmer, der in Köln manchmal das Ländliche vermisst. Seine Mutter wohnt noch immer in Liedolsheim und die kann er immer wieder besuchen.

Den Moderator Jörg Pilawa erlebte Dierfeld als super-sympathisch. „Er hat uns auch geholfen, wenn wir mal auf dem Schlauch standen und nahm uns die Aufregung“, so der 24-jährige Personalvermittler.

Wenn es klappt und Corona es zulässt, nehmen Dierfeld und Dorigo im kommenden Jahr wieder an einem Reality-TV-Format teil.