Am Anfang war das bei mir sehr unkontrolliert, weil ich keine Ahnung hatte und sich alles so schnell entwickelt hat. In der Regel läuft es so ab: Ich veröffentliche eine Insta-Story, dass jetzt wieder Schuhe verfügbar sind. Die Leute können sich dann mit Wunschdesign und Größe melden. Aus den Antworten suche ich mir zehn, 15 Projekte aus, die ich umsetzen möchte. Das empfinde ich als Privileg, das ich sehr schätze. Während des Bemalens sind die Kunden Teil des Projekts und können direkt Einfluss nehmen. Am Ende entscheiden sie, wie die Schuhe aussehen. Das ist wie ein Erlebniskauf.