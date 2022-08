Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und wird in Dettenheim schwerverletzt

Am Montagabend gegen 18.35 Uhr wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer und sein 16-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 602 in Dettenheim verletzt. Nach derzeitigen Feststellungen der Verkehrspolizei Karlsruhe, fuhr der Leichtkraftfahrer mit seinem Beifahrer auf der L602 von Rußheim nach Liedolsheim und geriet aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw. Der Motorradfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Sein Sozius wurde leicht verletzt und ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die L602 mehrere Stunden gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.