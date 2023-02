Bilder einer Wildkamera in Dettenheim-Liedolsheim zeigen einen Wolf. Wie das baden-württembergische Umweltministerium in einer Pressemitteilung bekanntgibt, haben Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg die Fotos ausgewertet.

Nach Ministeriumsangaben kommen die Experten zum Schluss, dass es sich bei dem Tier eindeutig um einen Wolf handelt. Das Tier wurde Montagnacht von einer Fotofalle in Liedolsheim erfasst. Zudem kursiert im Netz ein Video, das mutmaßlich einen Wolf beim Überqueren des Rheindammes in Leopoldshafen zeigt.

Im Landkreis Karlsruhe waren in den vergangenen Monaten mehrere Wolfsnachweise und weitere mutmaßliche Spuren aufgetaucht. Genetische Untersuchungen hatten bestätigt, dass ein Wolf bei Forst einen Hirsch gerissen hatte.

Zuletzt hatten Bürger Anfang Februar mehrere Hinweise aus Stutensee, Hambrücken und Eggenstein-Leopoldshafen gemeldet. Unter anderem waren zwei tote Tiere, ein Schaf und ein Damwild, gefunden worden.

Bislang zählt der nördliche Landkreis Karlsruhe nicht zum Fördergebiet Wolfsprävention. Voraussetzung dafür sind laut dem baden-württembergischen Umweltministerium zwei genetische Nachweise desselben Wolfes innerhalb eines halben Jahres in der Region.

Als eindeutig (Kategorie C1) hatten Experten den Fund des Hirschkadavers in Forst eingestuft. Fotoaufnahmen aus Philippsburg und Linkenheim-Hochstetten hatten sie dagegen in der Kategorie C3 (wahrscheinlich) bewertet. Ob der nördliche Landkreis nach den bestätigten Aufnahmen aus Dettenheim in die Förderkulisse aufgenommen wird, ist noch unklar.

Innerhalb des Gebiets Wolfsprävention fördert das Land Ausgaben für wolfsabweisende Zäune und Arbeitskosten für die Nachrüstung von Tiergehegen zu 100 Prozent.