Neuer Umweltfrevel im Rheinniederungskanal bei Liedolsheim

Diesmal wurden etwa 30 entsorgte Altreifen im Wasser entdeckt. Erst im Februar wurden in dem Gewässer über 150 Reifen gefunden.

Im Februar 2024 erregte ein dreister Umweltfrevel in Liedolsheim Aufsehen: Ein unbekannter Täter hatte damals eine große Menge Altreifen im Rheinniederungskanal entsorgt. Jetzt entdeckten einmal mehr Mitglieder des örtlichen Vereins der Natur- und Fischerfreunde beim Klärwerk widerrechtlich in den Kanal abgekippte Reifen.

„Wir sind alle fassungslos, dass so etwas schon wieder passierte. Wir haben erneut rund 30 Altreifen im Wasser gezählt“, so der im Verein für die Pressearbeit zuständige Mario Hacker. Man habe dann direkt vor Ort einen Mitarbeiter des zuständigen Landesbetriebs Gewässer informiert. „Der Verein hofft, dass Ermittlungen gestartet werden, die im besten Fall zu einer Ergreifung und Verurteilung der Täter führen. Wir bitten auch die Bevölkerung, die Augen offenzuhalten“, so Hacker.

Landratsamt hat Anzeige bei der Polizei erstattet

„Die rund 30 Reifen wurden dem Regierungspräsidium Karlsruhe gemeldet. Daraufhin gab es umgehend eine Begehung durch den zuständigen Flussmeister“, sagt die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Irene Feilhauer. Ebenso sei das Landratsamt als Wasserrechtsbehörde informiert worden und habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Entsorgung sei zeitnah angelaufen. „Bisher sind keine weiteren Schritte durch das Regierungspräsidium geplant“, so Feilhauer. „Wir befinden uns aber in enger Abstimmung mit der Polizei, um innerhalb unserer Möglichkeiten bei den Ermittlungen zu unterstützen.“

Beim ersten Vorfall im Februar verteilten sich die Reifen wegen des Hochwassers auf einer Strecke von rund einem Kilometer. Anfangs ging die Behörde von etwa 40 Reifen aus, die zuerst vom Betriebshof des Landesbetriebs Gewässer aufgesammelt und abtransportiert wurden. Bei fünf Entsorgungsaktionen vom 1. bis zum 13. März 2024 summierte sich die Zahl dann auf 155 Reifen, wie Irene Feilhauer jetzt mitteilt. „Wir gehen davon aus, dass es sich um weitere noch unentdeckte Reifen handelte und es während der damaligen Bergungsphase nicht zu einer weiteren illegalen Entsorgung kam.“ Die Reifen seien im Betriebshof Büchig gelagert, um weitere Ermittlungen der Polizei zu ermöglichen.

„Beim Fachdienst Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung“, sagt Larissa Bollinger von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium. Der Fachdienst prüfe wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe zum vergangenen Fund von Altreifen im Frühjahr innerhalb der aktuellen Ermittlungen einen möglichen Tatzusammenhang. Der Vorgang sei mittlerweile vom Fachdienst an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Ein Verdächtiger habe sich bislang nicht ergeben.