Polizei ertappt betrunkenen Einbrecher in Karlsruhe-Dettenheim

Ein alkoholisierter 27-Jährige hat in der Nacht zum Dienstag versucht, in zwei Supermärkte in Dettenheim-Rußheim einzubrechen und einen Oldtimer zu stehlen.

Ein mit rund 1,4 Promille alkoholisierter junger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in zwei Supermärkte in Dettenheim-Rußheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 27-Jährige daraufhin einen Oldtimer vom Grundstück einer Autowerkstatt stehlen.

Der Mann versuchte zunächst gegen 00.30 Uhr in zwei Supermärkte in der Liedolsheimer Straße zu gelangen. An einem der Objekte scheiterte er an der Eingangstür. Bei dem anderen Einkaufsmarkt gelang es ihm, den Eingangsbereich zu betreten, ohne jedoch in den Verkaufsraum vorzudringen.

Der 27-Jährige ging daraufhin zu einer Autowerkstatt im nahen Gewerbering. Dort öffnete er die Fahrertür eines abgestellten Oldtimers. Da der Zündschlüssel zum Starten des Motors jedoch fehlte, entschloss er sich kurzerhand, das Auto vom Hof zu schieben. Nach ungefähr 20 Metern endete auch dieses Vorhaben, als er das Auto gegen einen geparkten Lkw schob. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Kurze Zeit später eintreffende Beamte des Polizeireviers Philippsburg nahmen den stark alkoholisierten 27-Jährigen fest und brachten ihn auf das Polizeirevier.