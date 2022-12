Nach dem Sieg bei „Promi Big Brother“ lässt sich Rainer Gottwald in Dettenheim feiern. Seine Fans vor Ort schätzen den Promi aber nicht wegen seiner Fernseh-Präsenz. Sie kennen ihn von einer ganz anderen Seite.

In der einen Hand eine Dose Sekt und in der anderen den Pokal von „Promi Big Brother“. Rainer Gottwald, Sieger der TV-Show, ist am Dienstag im Dettenheimer Rathaus empfangen worden. Dafür hatte die Gemeinde dem aktuell wohl berühmtesten Dettenheimer eine Kutsche geschickt. Im Sportanzug und mit Fliegerbrille posiert der Box-Manager für und mit Fans.

In Empfang nehmen ihn vor dem Rathaus die Bürgermeisterin und Vertreter des Angelvereins Liedolsheim, dem Gottwald angehört. „Er hat die Gemeinde wirklich gut vertreten“, sagt Ute Göbelbecker. Sie hat die Show vor allem über die sozialen Medien verfolgt und fand Gottwald „wirklich sympathisch“.

Dettenheimer Bürgermeisterin empfängt „Promi Big Brother“-Sieger

Dettenheim ist durch seinen Auftritt schon zum zweitenmal in diesem Jahr im Unterhaltungsfernsehen präsent. Zuletzt hatte eine Loretta Gruber bei „Bauer sucht Frau“ ihre Liebe gesucht.

Externer Inhalt von Instagram

Ob die Gemeinde dadurch auch überregional an Aufmerksamkeit gewinnt, kann die Bürgermeisterin nicht sagen, in Dettenheim seien die Geschehnisse im „Promi Big Brother“-Haus auf jeden Fall Gesprächsthema gewesen.

„Wir haben das aufgenommen und am nächsten Tag geschaut“, sagt der achtjährige Marlon. Er empfängt Gottwald mit einem selbst gebastelten Schild. „Rainer“ steht darauf in bunten Buchstaben. Auch er kannte Gottwald schon vor seinem Auftritt bei „Promi Big Brother“. Von der Teilnahme hat der 56-Jährige vorab allerdings nur seinem engsten Familienkreis erzählt.

Angler feiern Vereinsmitglied Gottwald

„Wir waren total überrascht“, sagt Erhard Schröder. Der Vorsitzende des Angelvereins Liedolsheim kennt das Vereinsmitglied gut. „Er ist sehr sozial“, lobt er den Einsatz von Gottwald bei Vereinsfeiern. Er bringe beispielsweise kleine Boxhandschuhe für Kinder als Geschenk mit. Auch als Angler soll der Box-Manager erfolgreich sein. „Er hat schon den einen oder anderen Hecht gefangen“, sagt Schröder.

Gottwald selbst ist überzeugt: Diese Outdoor-Fähigkeiten könnten ihm in seiner Karriere noch weiterhelfen. „Ich denke, der Dschungel liegt mir mehr als das Haus“, sagt er. Doch auch bei „Promi Big Brother“ haben ihm seine handwerklichen Fähigkeiten geholfen. Gemeinsam mit seinem neuen Freund, dem DSDS-Teilnehmer Menderes, hat er die Wohneinheiten umgestaltet. „Dadurch verging die Zeit auch schneller“, sagt er.

Gottwald sieht sich nicht nur im (Trash-)TV

Aber Gottwald sieht seine Zukunft nicht nur im Fernsehen. Auch als Box-Manager hat er ein klares Ziel: „Ich will den nächsten deutschen Schwergewichtsmeister auf den Markt bringen.“ Er setzt dabei auf Daniel Dietz aus Koblenz. Außerdem will Gottwald Boxevents in Karlsruhe organisieren.

Zuletzt hatte er gegenüber den BNN erklärt, dass er sich als Karlsruher sieht – eine Bemerkung, die in Dettenheim nicht unbeachtet blieb.

Bürgermeisterin Göbelbecker überreichte dem Promi einen Präsentkorb mit Bierkrügen aus Dettenheim, um seine Heimatverbundenheit zu stärken. „Ich fühle mich als Karlsruher und als Dettenheimer“, stellt Gottwald daraufhin klar. Zum Ende des Empfangs durfte er sich dann auch ins Goldene Buch der Gemeinde Dettenheim eintragen.