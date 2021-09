Radfahrerin nach Kollision mit Autofahrer in Dettenheim schwer verletzt

Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in Dettenheim beim Ausparken eine 73-jährige Radfahrerin angefahren und diese schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 16.30 Uhr in der Waldstraße rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt heraus und übersah dabei die Radfahrerin, die gerade vorbeifuhr. Bei der Kollision stürzte die Frau vom Rad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten die 73-Jährige ins Krankenhaus. Der 65-jährige Mann erlitt infolge des Unfalls einen Schock und musste ebenfalls betreut werden. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.500 Euro.