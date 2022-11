Dieser Dettenheimer macht bei „Promi Big Brother“ mit

Der Box-Manager Rainer Gottwald aus Dettenheim ist ab Freitag bei der zehnten Ausgabe von „Promi Big Brother“ in SAT.1 zu sehen. Es ist die erste Teilnahme für den 56-Jährigen bei einer Reality-Show.

„Ich sehe es als eine Herausforderung. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es scheint interessant zu sein“, sagt der in Herbolzheim geborene ehemalige Kickbox-Weltmeister Rainer Gottwald über seine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ und fügt an: „Ich möchte einfach einmal dabei sein.“

Besonders vorbereitet habe er sich auf das Format nicht, sondern lediglich einen Tag zuvor dafür gepackt. „Ich gehe komplett unvorbereitet da rein“, so Gottwald. Deshalb habe er sich auch keine besondere Strategie überlegt, sondern möchte einfach so bleiben, wie er sei.

Außer seiner Familie wusste zunächst niemand, dass er an der Fernsehshow teilnimmt. Gottwalds Mutter sagte: „Super, mach mal mit!“ Und seine Frau sagte, sie würde selbst auch sofort mitmachen. Also stand die Entscheidung für ihn fest.

Erinnerungen an erste Staffel „Big Brother“

Selbst habe er „Promi Big Brother“ nicht geschaut. Doch er erinnere sich an die erste Staffel von „Big Brother“ und den Song, den Zlatko und Jürgen gemeinsam gesungen haben.

Der Dettenheimer geht davon aus, dass er seine Familie und seine Sportler vermissen wird. „Doch die habe ich ja wieder, wenn ich rauskomme“, sagt er.

Durch seine Lebenserfahrung und Reisen mit seinen Teams blickt Gottwald der Sendung lässig entgegen: „Ich hoffe nur, dass meine Mitbewohner so teamfähig sind, wie ich. Auch über die 24-Stunden-Kamerabeobachtung mache ich mir erst mal keine Gedanken.“

Ob er mit oder ohne Badehose dusche, entscheide er spontan vor Ort, sagte Gottwald im Interview mit dem Fernsehsender.

Zur Person: Rainer Gottwald Rainer Gottwalds Interesse für den Kampfsport wurde schon in jungen Jahren geweckt, gekrönt von einem Weltmeistertitel im Kickboxen 1986. Ein Unfall während seiner Ausbildung zum Kampfschwimmer bei der deutschen Marine beendete jedoch seine Karriere. Mitte der Neunziger Jahre wanderte Gottwald nach Thailand aus und eröffnete dort mehrere Wassersport-Center. Dort wurde er Weihnachten 2004 Zeuge des Tsunami, half nach der Naturkatastrophe bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er gemeinsam mit Jürgen Lutz eine Box-Promotion-Agentur und hat sich als Promoter von Regina Halmich einen Namen gemacht. Zuletzt hatte er Vincent Feigenbutz unter Vertrag und Leon Bauer ist es aktuell noch.

Für seine Mitbewohner könnte er ein echter Allrounder sein: „Ich bin teamfähig, bin Streitschlichter und ich habe es gerne ordentlich. Ich bin auch gerne die Schulter, wenn sich jemand anlehnen möchte. Und ähnlich wie im Sport für meine Athleten werde ich auch für meine Mitbewohner als Ansprechpartner oder zum Aussprechen da sein.“ Er freue sich einfach auf eine schöne Zeit und darauf, neue Erfahrungen zu machen.

Bei Konfliktsituationen sei der Box-Manager früher sehr impulsiv gewesen. „Aber ich habe viel in meinem Leben dazugelernt“, sagt er. „Heute denke ich lieber erst einmal drüber nach, spreche die Leute offen an und gehe Konfliktsituationen diplomatisch an.“

Traum von eigener Box-Show

Was er im Gewinnfall mit den 100.000 Euro machen wird, weiß Gottwald noch nicht. „Aber sicherlich bekommt das Hospiz einen Teil“, sagt der 56-Jährige. Und vielleicht wird das Geld auch für seine eigene Fernsehshow eingesetzt.

„Ich würde gerne eine eigene Box-Show haben, um den Sportlern zu helfen, damit sie endlich mal wieder Geld verdienen können“, erklärt der TV-Kandidat.