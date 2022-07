Reitstunden ab 30. Juli

Reitanlage „Fohlenweide“ in Dettenheim wird von neuem Pächter wiedereröffnet

Pächter Can Tokmak will die Reitanlage „Fohlenweide“ in Dettenheim wiedereröffnen. Gegen seinen Vorgänger hat er Klage eingereicht. Was zum Neustart geplant ist.