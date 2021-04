Immer mehr Betriebe im Raum Karlsruhe haben einen Chef, der bald in Rente geht. Selbst wenn ein Mitarbeiter die Firma übernehmen will, gibt es einiges zu beachten.

Die Auftragsbücher sind voll, Christopher Bauer hängt am Telefon und bearbeitet Kundenanfragen. Er ist Inhaber und Geschäftsführer bei Wolfgang Kuhnle Heizungsbau in Dettenheim. Seit knapp zwei Jahren ist er Chef beim Sanitärunternehmen, angestellt ist er dort seit 2007. Gegründet wurde der Betrieb 1982 von Wolfgang Kuhnle.

Mit dem Eintritt ins Rentenalter in diesem Jahr war jedoch klar: Ein Nachfolger musste gefunden und an die Geschäfte herangeführt werden. Kuhnle sah sich in einer Situation, mit der sich viele Unternehmen in der Region konfrontiert sehen: Wer tritt in die Fußspuren des Chefs?

Andrea Winkler von der Handwerkskammer Karlsruhe kennt die Situation nur allzu gut. Sie ist in der Kammer zuständig, wenn es darum geht, den Betrieben in Sachen Nachfolgeregelung zu helfen. Es sind einige Unternehmen in der Region, bei denen sich aufgrund des Alters der Inhaber die Nachfolgefrage stellt.