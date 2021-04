Vögel sind Teil des Ökosystems

Umdenken nötig: Warum Naturschützer aus Dettenheim und Hambrücken vor Vogelschwund warnen

Der Vogelschwund in Deutschland hält an, auch in der Region. Lokale Naturschützer sehen den Trend mit großer Sorge. Der Mensch entferne sich immer weiter von der Natur.