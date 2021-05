Geld abgehoben

Unbekannter klaut in Dettenheim Geldbeutel aus unverschlossenem Auto

Zu mehreren Diebstählen aus Autos ist es am vergangenen Wochenende in Dettenheim gekommen. So stahl ein Dieb in Rußheim einen Geldbeutel aus einem geparkten Auto, das offenbar nicht abgeschlossen war.