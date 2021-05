Vereine der Hardt klagen über den Vatertag im Lockdown

In diesem Jahr gibt es an Christi Himmelfahrt keine Väter mit Bollerwagen und Bierkisten. Auch die Grillfeste und Musikevents der Vereine müssen ausfallen. Vielen tut es weh, dass die Tradition nicht gefeiert werden kann.

Seit dem ersten Lockdown 2020 liegt das Vereinsleben weitgehend brach. Einmal mehr fallen die zahlreichen Frühjahrsveranstaltungen ins Wasser. Geboten wird normalerweise viel am 1. Mai. Bei gutem Wetter strömen an dem Tag unter anderem Menschenscharen zum Bellefest des Eggensteiner Musikvereins Lyra. Unter dem Motto „Hole dir das Bellefest nach Haus“ hat der Verein unlängst wegen des Ausfalls durch die Pandemie zumindest mit einer Grillpaket-Aktion ein bisschen Belle-Feeling aufkommen lassen.

Nun trifft es auch Christi Himmelfahrt. Traditionell ist der der Feiertag auch Vatertag. Verbunden wird er mit tourenden Männergruppen und reichlichem Biergenuss. Allerdings nutzen viele Vereine den Tag auch für ihre beliebten Events für die ganze Familie.

Es ist unser Hauptfest im Jahr. Jürgen Gottschalk, Obst- und Gartenbauverein Blankenloch

Der Obst- und Gartenbauverein Blankenloch lädt zu diesem Anlass in Regie der Lehrgartengruppe seit bald 30 Jahren zum Apfelblütenfest. „Es ist unser Hauptfest im Jahr. Bei guter Bewirtung und Führung durch die Obstanlage kommen über den Tag stets 300 bis 400 Leute aus der ganzen Hardtregion“, beschreibt Jürgen Gottschalk den üblichen Zuspruch bis zum Einschnitt 2020. Nicht nur Spaß und Gemeinschaftserlebnis würden mit dem neuerlichen Ausfall 2021 auf der Strecke bleiben. Erheblich seien auch die finanziellen Ausfälle, die der Verein hinnehmen müsse.

Gesangverein und Feuerwehr beklagen Ausfälle

Auch der Gesangverein Eintracht Graben leidet seit einem Jahr unter der Pandemie. Seit März 2020 gab es keine Chorprobe mehr und während der Lockerungen nur dann und wann einen Stammtisch. „Jetzt müssen wir wieder auf unser Fest in den Binsenwiesen bei unserer Vereinshütte verzichten“, bedauert Vorsitzender Gerhard Hauk. 40 Jahre reiche die Tradition des Fests zurück. Rund 250 Menschen ziehe es alljährlich an. Eine besondere Spezialität dabei sei das selbst zubereitete Wellfleischessen mit Sauerkraut.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren U-Strab, Staatstheater oder Ettlinger Tor: Wie geht es weiter mit den Karlsruher Baustellen? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Und welche Corona-Regeln gelten eigentlich gerade in der Region? Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.

Nicht anders geht es der Feuerwehr in Eggenstein-Leopoldshafen. Seit Jahrzehnten lockt ihr Grillfest bei guten Wetter auf dem Platz beim Gartencenter Heckert 300 bis 400 Besucher an. „Leider mussten wir das Fest wieder absagen. Die Leute freuten sich immer sehr darauf und wir sind bekannt für unsere guten Steaks“, erzählt Kommandant Dominik Wolf. „Für uns ist es auch eine gute Gelegenheit, um mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.“

Auch Essen außer Haus nicht möglich

Beim Musikverein Liedolsheim reichen die Ursprünge seines 1.-Mai-Fests ebenso lange zurück. „Ursprünglich fing es mit einer Fahrradtour und einem Picknick am Wald an“, erzählt Vorsitzender Frank Bolz. Dann seien immer mehr Ausflügler, Bänke und Zelte dazugekommen.

So entwickelte es sich zu einem großen Event, das seit Jahren an und in der Festhalle stattfindet. „Man sieht schon morgens Männer auf Fahrradtouren, aber bei uns gibt es ein gemischtes Fest für die ganze Familie“, so Bolz.

Das geht normalerweise schon Mittwochabend mit Blasmusik und Fassanstich los, tags drauf mit Frühschoppen, befreundeten Vereinen und Unterhaltungsprogramm und schließt freitags mit dem Bauernmarkt. Der Ausfall des Fests bedeutete schon 2020 einen herben Verlust. „Wir dachte für den jetzigen Vatertag noch daran, wenigstens Essen außer Haus anzubieten, was aber wegen der Impfkampagne in der Halle nicht möglich war“, so Bolz.

Hoffnung auf 2022

Beheimatet ist im Ort auch der Musikverein Hart, der sich Rock und Pop widmet. „Bis 2012 hatten wir regelmäßig zum Vatertag auf einem Gelände beim Rußheimer Gewerbegebiet mit ein paar Bands auf kleiner Bühne einen Event“, erzählt er von der zweiten zentralen Veranstaltung des Vereins neben dem Sunny-Side-Festival.

„Vergangenes Jahr wollten wir das Ganze auf den Hundesportplatz in Liedolsheim verlegen. Das fiel aus. Nun wollen wir schauen, was 2022 geht“, sagt er in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie.