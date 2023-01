Ich habe eine gute Arbeit geleistet. Wir haben viel erreicht – und das unter schwierigen Bedingungen. Denken Sie nur an die Flüchtlingskrise oder Corona. Es ist mir gelungen, mit der Seniorenresidenz ein Pflegeheim in Dettenheim zu etablieren. In Rußheim wurde eine seniorengerechte Wohnanlage mit einem neuen Dorfplatz in der Ortsmitte errichtet. Beides sind große Errungenschaften.

Beim Bau der L602 zwischen Rußheim und Huttenheim durch das Land haben wir einen Kreisverkehr an der Rußheimer Ortseinfahrt durchgesetzt. Dadurch konnte Fläche für das dortige Neubaugebiet eingespart und die Verkehrssicherheit erhöht werden. Zudem haben wir den Kindergarten Sternschnuppe in Liedolsheim erweitert und die Zwergenstube in Rußheim neu eingerichtet.