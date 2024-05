Wössinger Himmelfahrtslauf hat eine lange Tradition

Feiertage im Frühling sind beliebte Gelegenheiten für Freizeitaktivitäten im Freien. Dazu gehört auch der Vatertag, eigentlich Christi Himmelfahrt, an diesem Donnerstag. Die Vereine in der Hardt locken Ausflügler und Besucher mit vielfältigen Veranstaltungen. Hier eine kleine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Dettenheim

Ganze drei Tage dauert das „Vaddadagsfescht“ des Musikvereins Liedolsheim auf dem Festplatz an der Festhalle. Geboten wird unter anderem viel Blasmusik und ein Kinderprogramm. Es beginnt an diesem Mittwoch um 18 Uhr und am Donnerstag um 10 Uhr. Zum Abschluss findet einen Tag später von 9 bis 14 Uhr der „Lilser Bauernmarkt“ statt. Das Vatertagsfest des Musikvereins Harmonie Rußheim startet um 11 Uhr im Musikgarten (Ruchenstraße 4).

Eggenstein-Leopoldshafen

Die evangelischen Kirchengemeinden Eggenstein und Leopoldshafen feiern von 10 bis 11 Uhr an den Brücken über den Pfinzkanal den Brückengottesdienst an Christi Himmelfahrt. Start ist an der Brücke beim Blauen Haus. Der Posaunenchor wirkt mit.

Graben-Neudorf

Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr steigt in der Neuen Mitte am Spross zwischen 10 und 20 Uhr erneut das Vatertagsfest. Verantwortlich dafür ist die Fünfte Jahreszeit der Neudorfer Karnevalsgesellschaft. Für den Fall ungünstiger Witterung haben die Veranstalter ausreichend überdachte Plätze zugesichert. Für weitere Vatertagsfeste sorgen in der Doppelgemeinde der MGV Eintracht Graben an der Binsenhütte sowie am DRK-Depot der DRK-Ortsverband Graben-Neudorf.

Linkenheim-Hochstetten

Die Kungelhexen Linkenheim bieten zwischen 10 und 18 Uhr Speisen und Getränke an. Für ihr „Vadderdagsfeschd“ in ihrem Vereinsheim Hexenhäusle haben sie überdachte Sitz- und Stehplätze vorbereitet.

Pfinztal

Der Sportschützenverein Pfinztal lädt zum Wiesenfest ab 11 Uhr beim Schützenhaus Wöschbach. Auf dem Programm steht unter anderem ein Spaß-Bogenschießen für jedes Alter. Die Vatertagswanderung des Tischtennis-Clubs Wöschbach startet um 10 Uhr beim Ölfunzelbrunnen und findet ihren Abschluss beim Wiesenfest der Sportschützen. Zur gleichen Zeit führt die Götzwanderung der Turngemeinde Söllingen von der Räuchlehalle rund um den Ortsteil. Gegen zwölf Uhr erwartet das Kantinenpersonal nicht nur die Wanderer zum Mittagessen in der Vereinskantine. Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein Söllingen veranstaltet sein Hoffest zum Vatertag auf dem Vereinsgelände.

Stutensee

Auch die Große Kreisstadt wartet mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Das Vatertagsfest des Karnevalsclubs „Die Piraten“ erlebt in diesem Jahr seine dritte Auflage. Los geht es um 10.31 Uhr auf dem Vereinsgelände. Der Musikverein Blankenloch sorgt für die musikalische Begleitung. Eine Minute früher startet das Apfelblütenfest des Obst- und Gartenbauvereins Blankenloch. Die Sportanlage des Sportvereins Blankenloch ist ab 10 Uhr Schauplatz eines Teamwettbewerbs im Fußball-Dart. Das Vatertagsfest bildet gleichzeitig den Auftakt zum Sportfest an den beiden folgenden Tagen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Waldspielplatz Spöck mit dem Posaunenchor folgt das Waldfest mit Weißwurstessen, organisiert vom Gesangverein Liederkranz. Das Vatertagsfest des Tennisclubs Staffort findet von 10 bis 23 Uhr auf der Tennisanlage (Am Sportgelände 2) statt.

Walzbachtal

An der Schützenhalle Jöhlingen (Grombacher Straße 95) beginnt der Tag der offenen Tür um 10 Uhr mit Weißwurstfrühstück, Kaffee und Kuchen. Geboten wird anschließend ein Schnupperschießen mit Pfeil und Bogen für Jung und Alt. Eine lange Tradition hat der Himmelfahrtslauf des Turnvereins Wössingen. Start und Ziel der unterschiedlichen Strecken ist auf der Vereinsanlage. Der Hauptlauf über zehn Kilometer führt auf einer leicht hügeligen Rundstrecke hauptsächlich über Feldwege. Er startet um 10 Uhr.

Weingarten

Auf eine noch längere Geschichte kann ein anderes sportliches Großereignis der Region zurückblicken, das renommierte Reit- und Springturnier des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Weingarten. Als Termin hat sich seit langem das Wochenende vor Pfingsten etabliert. Der Feiertag Christi Himmelfahrt wird seither einbezogen. Der Gesangverein Frohsinn und der SV Germania freuen sich auf zahlreiche Besucher bei ihrem Turmfest am Wartturm. Es beginnt um 11 Uhr und dauert bis in den frühen Abend. Neben Speisen und Getränken gibt es Musik mit dem Elevator Jazz Ensemble.