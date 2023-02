Ich war länger als 40 Jahre Chefsekretärin an einem Institut am Karlsruher Institut für Technologie in Leopoldshafen. Da waren meine Aufgaben vor allem klassische Büroarbeiten mit Personalorganisation, Themen und Terminverwaltung, Korrespondenz und was sonst so anfällt. Dazu gehörten unter anderem Themen aus der angewandten Materialforschung, Mikrosystemtechnik, also alles hoch technisch. Zuletzt oblag mir das Controlling am Institut.