Wälder in Waghäusel und Dettenheim in Gefahr: Ein Pilz löscht eine ganze Baumart aus

„Das Ausmaß der Rotfärbung ist mir neu”, sagt Lothar Haring, „das war vor ein paar Wochen bei weitem nicht so dramatisch”. Der Revierleiter blickt in Richtung der Kiefern, die noch übrig sind. Viele waren es in diesem Teil des Stadtwalds in Waghäusel ohnehin nicht mehr.

Die Baumart macht dort seit Jahren zunehmend Probleme, doch einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte Haring noch, dass sich einige Bäume gegen Trockenheit und Pilzbefall wehren könnten. „Diese Hoffnung können wir begraben”, lautet sein Fazit.