Kaum steigen die Temperaturen an, haben in der Region die ersten Eisdielen bereits geöffnet. Angebote zum Mitnehmen sind erlaubt.

Alessandro Toscani und Katrin Andres freuen sich bereits auf die warmen Tage. Ihnen gehört seit 2009 die Eisdiele „Il Gelato Cristallo“ in Graben-Neudorf. Der Norditaliener aus den Dolomiten hat sein Handwerk in Eisschulen und von seinem Vater gelernt. Er führt die Eismacher-Tradition seiner Familie in der vierten Generation fort.

In Graben-Neudorf gibt es ausgefallene Eissorten wie Bienenstich oder Blutorange-Salbei

Das deutsch-italienische Paar bietet momentan 24 Eissorten an, darunter auch exotische Kreationen. Im vorigen Sommer waren „Limette-Basilikum, Blutorange-Salbei und Orange-Minze die Trendsorten, die besonders gerne gegessen wurden“, berichtet die Hessin. Sehr beliebt sind auch verschiedenste Kuchensorten wie Bienenstich oder Schwarzwälder-Kirsch in selbstgemachter Eisform.

Wir fahren bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad extra 15 Kilometer nach Graben. Hier gibt es einfach das beste Eis. Annette, Kundin aus Rheinhausen

„Wir merken, dass die Leute bei gutem Wetter Lust haben raus zu gehen, um etwas Schönes zu erleben“, so Katrin Andres. Ihre Kunden kommen von weit her. „Wir fahren bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad extra 15 Kilometer nach Graben. Hier gibt es einfach das beste Eis“, sagt Kundin Annette aus Rheinhausen.

Veganer werden bei der Eisdiele in Karlsdorf fündig

Wer sich schon zwischen wenigen Eissorten kaum entscheiden kann, wird es im „Eiscafé Pino“ in Karlsdorf besonders schwer haben. Das Ehepaar Tirasli bietet über 140 frische Eissorten im Wechsel an. „Wir suchen ständig nach Inspirationen und innovativen Ideen für neue Sorten. Red Bull oder Pampelmusen-Eis gehören genauso zu unseren Kreationen wie Orange Cookies – fast alles glutenfrei und vegan samt glutenfreier Waffel“, sagt Eylem Tirasli.

Im vorigen Jahr wurde noch mit Lieferdienst und Bestellungen per WhatsApp gearbeitet. Aktuell kann man telefonisch vorbestellen oder einfach persönlich vorbeikommen. „Die Menschen sind froh, ein Stück Normalität zurück zu bekommen. Ganz besonders die vielen Kinder freuen sich, mit der Familie ein Eis essen zu können“, so die 43-Jährige.

In Philippsburg gibt es bald einen Eisautomaten

Der traditionelle „Philippsburger Tiroler“ – ein Waffelbecher mit Nusseis, Amarena und Schokoüberzug – gilt beim Eiskiosk „Puro Gusto“ als die typische Spezialität. „Puro Gusto kommt aus dem Italienischen und bedeutet echter Geschmack“, erklärt der italienische Besitzer. Er bietet mit seiner Frau Marcia unter anderem laktose- und zuckerfreies Eis an.

Der 37-Jährige berichtet von langen Kundenschlangen. Beliebt sind Pistazien-Crunch, Raffaelo- oder Snickersgeschmack. Die Pandemie kann auch kreativ machen: „Wir stellen bald einen Eisautomaten mit unserem selbstgemachten Eis auf. Das bedeutet 365 Tage frisches Eis“, so Pasquale Cittadin.