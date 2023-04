Schafherden genießen gemütlich das junge Grün, Bäume und Sträucher treiben Blüten aus den Knospen. Der Frühling im Karlsruher Norden lockt zu vielen Ausflugszielen in der erwachenden Natur.

Die abwechslungsreichen Landschaften, geprägt von Weinbergen, dem Rhein, Flusstälern, landwirtschaftlichen Flächen ebenso wie von Naturschutzgebieten, Wald oder Streuobstwiesen, lassen sich bequem per Rad über das gut ausgebaute Radwegenetz durchqueren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Historischer Ortskern von Weingarten

Von Durlach aus führt ein etwa acht Kilometer langer Radweg quer durch die Felder in den historischen Ortskern von Weingarten. Der Weg führt vorbei am Naturschutzgebiet Weingartener Moor. Das artenreiche Niedermoor mit offenen Wasserflächen, zugänglich über einen Bohlenweg, lohnt einen Abstecher in den Bruchwald.

Das Weindorf mit 10.000 Einwohnern bietet einen historischen Ortsrundgang auf elf Stationen mit Audioguide. So gibt es etwa am Kirchplatz, dem Maulbronner Hof oder am Platz der ehemaligen Synagoge mit QR-Code ausgestattete Schilder. Über dem Ort thront der 1589 errichtete Wartturm mit einem an Sonn- und Feiertagen geöffneten Museum. Daneben steht als beliebter Selfie-Point die eiserne Herz-Bank mit Weitsicht.

Das umliegende Rebland kann man auf dem ausgeschilderten Weinlehrpfad erwandern und dabei viel Wissenswertes über das Kulturgut Wein erfahren. Im Oberen Vogelpark und im Vogelpark im Ortsteil Waldbrücke kommen Vogelliebhaber auf ihre Kosten.

Die Landschaft der Gemeinde Pfinztal ist geprägt durch die Lage im Tal der Pfinz. Die schönen, gut ausgeschilderten Fuß- oder Radwege entlang der Pfinz beginnen bereits in Grötzingen und führen von Berghausen nach Kleinsteinbach. Der Weg mitten in der Natur nahezu ohne Straßenquerung führt vorbei an der Fischaufstiegsanlage Schnellermühle in Berghausen. In Söllingen, entlang der Pfinz gelegen, öffnet sich die Landschaft zu grünen Obstbaumwiesen hin, auf denen ab und an Schafe weiden.

Skulpturenweg in Kleinsteinbach

Eine weitere Sehenswürdigkeit auf dem Weg ist die Wasserkraftanlage am „Wehr Walter“. In Kleinsteinbach bietet der malerische Skulpturenweg auf etwa einen Kilometer Kunst entlang des Bockbachs. So kann man sich etwa vom sprechenden Trafohäuschen Ompa der Künstlerin Luise Peschko unterhalten lassen.

Sich die Satteltaschen mit heimischen Erzeugnissen direkt vom Erzeuger füllen kann man auf einem Radausflug quer durch die Feldlandschaft rund um Schloss Stutensee. Das Jagdschloss, das der Großen Kreisstadt ihren Namen gab, wurde 1749 von Markgraf Karl Friedrich von Baden erbaut. Der dazugehörige Schlossgarten besitzt einen wertvollen alten Baumbestand. Das Anwesen ist heute eine Kinder- und Jugendeinrichtung.

Viele Hofläden im Karlsruher Norden

Zahlreiche Höfe wie in Staffort der Pfinzhof Hauth oder der Maierhof bieten in ihrem Hofladen landwirtschaftliche Erzeugnisse und Feldfrüchte vom eigenen Acker zur Direktvermarktung an. Familie Morhardt in Büchig unterhält zudem Verkaufsautomaten, die rund um die Uhr mit Eiern, Kartoffeln oder Mehl bestückt sind. Der dazugehörige Pferde- und Ponyhof bietet klassische Ponyritte an.

Die wasserreichen Gemeinden im Westen sind geprägt vom durchfließenden Rhein samt seiner Naturschutzgebiete in den Rheinauen, in die nun die Störche zur Brut aus ihren Winterquartieren zurückkehren.

Ein beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet ist in Linkenheim-Hochstetten die von Wander- und Fahrradwegen umgebene Rheininsel Rott im Naturschutzgebiet mit ihren zwei am Ufer gelegenen Fischrestaurants mit Seeblick.

Von dort aus führt ein vier Kilometer langer, befestigter Weg über einen Hochwasserdamm Richtung Süden zur Rheinfähre „Peter Pan“, die zwischen Leopoldshafen und Leimersheim in der Pfalz verkehrt. Ebenfalls gut verweilen lässt es sich hier im Ausflugslokal Rheinblick.

Der Vogelpark in der Nähe des Alten Hafens in Leopoldshafen beherbergt auch Damwild und hat einen Spielplatz. Fahrspaß bietet die Kartbahn in Liedolsheim, auch für Leihkartfahrer. Kleine Pferdeliebhaber können in der Reitanlage Fohlenweide in Dettenheim Kontakt zu Ponys aufnehmen.

Graben-Neudorf punktet mit einem Freibad. Spargel ohne Foliendamm zum eigenhändigen Stechen bietet ab etwa Ende April der Hof der Familie Maag.