Die Neudorfer Narren arbeiten seit Oktober an ihren Büttenreden

Sportlich, organisatorisch oder handwerklich – in den Faschingsvereinen in der Hardt kann sich jeder mit seinem Talent einbringen.

Bei den „Piraten“ in Stutensee war in der Weihnachtszeit Ruhe vor dem Sturm. Jetzt gehen die Vorbereitungen für den Höhepunkt der Faschingssaison in die heiße Phase.

„Nach dem Jahreswechsel geht es richtig los mit den finalen Vorbereitungen für die kommenden Veranstaltungen“, sagt Pressesprecherin Melanie Reinschmidt. Vor wenigen Tagen gaben sie den Jahresorden an die Aktiven aus.

„Wilder Westen“ als Motto der „Piraten“

Die beiden Prunksitzungen bereiten die „Piraten“ das ganze Jahr über vor, sagt Reinschmidt. „Bühnenbild und Tischdeko werden von Teams vorwiegend in Handarbeit hergestellt.“ Dieses Jahr werkeln sie unter dem Motto „Wilder Westen“.

Um handwerkliche Arbeit geht es auch bei den Kostümen der Gardetänzer. Sie bereiten sich das ganze Jahr auf den Jahreshöhepunkt vor. „Aber in den Wochen vor den Veranstaltungen findet natürlich noch das ein oder andere Sondertraining statt“, so Reinschmidt.

„Die Garden trainieren das ganze Jahr, außer in den Ferien“, sagt auch Ulrike Simianer, die Pressesprecherin der Neudorfer Karnevalsgesellschaft (Neukage). Die Kleinen sind einmal in der Woche in der Halle zu finden, die Älteren zweimal. Elfengarde, Prinzengarde und Männerballett bereiten sich vor. Das Männerballett hat nach den Sommerferien begonnen, seinen Auftritt zusammenzustellen. An den Büttenreden arbeiten die Redner schon seit Oktober.

Im Verein kann sich jeder mit seinen Stärken bei den Vorbereitungen einbringen. „Die einen sind mehr auf der Bühne, andere eher handwerklich engagiert“, sagt Simianer. Neben den sportlichen Akteuren braucht es auch Leute, die das Programm organisieren oder nach den Finanzen schauen.

Andere kümmern sich um die Umzugswagen. Das Aufgabenfeld geht vom TÜV über die Reinigung bis zu Reparaturen. „Dieses Jahr wird die Wagenverkleidung vom Traktor neu gemacht.“ Auf dem Schiff bringen sie neue Halterungen für die Süßigkeiten an.

„Die Vorschriften sind seit Jahren recht hoch“, sagt Simianer. Sie ist froh, dass die Corona-Pandemie nicht mehr für zusätzliche Komplikationen sorgt. Bevor es losgeht, wird kontrolliert, dass alle Wagen die Vorschriften des Landratsamts einhalten. Das betrifft etwa die Rüstungshöhe. Das Ordnungsamt der Gemeinde wirft vorab einen Blick darauf. Außerdem muss die Verschmutzung in Grenzen gehalten werden. Dafür stellt die Neukage Container auf.

In der Halle geht es um freie Fluchtwege und die maximale Anzahl an Gästen. Mit dem öffentlichen Nahverkehr wird abgesprochen, „dass in der Zeit des Umzugs keine Busse fahren können“.

Bürgermeister wird auf das Narrenschiff geführt

Neben der Prunksitzung mit den Büttenreden organisieren sie auch den Faschingssamstag für die Kinder. Beim Rathaussturm dürfen die Kinder in das Rathaus eindringen, Bürgermeister Christian Eheim suchen und gefesselt auf das Narrenschiff führen.

„Der Bürgermeister macht den Spaß auch immer mit“, sagt Simianer. „Er hat Freude daran.“ Mit Gutscheinen, etwa für Schaumküsse oder Karussellfahrten, kauft er sich wieder frei.