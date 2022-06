Ein beliebter Weg ist für Jürgen Gamer aus Leopoldshafen der Spazierweg entlang des Rheins bei der Fähre nach Leimersheim. Hier kann er seine verspielte Collie-Dame Hanni kilometerweit entlang des Fließgewässers bis nach Hochstetten frei laufen lassen. Auch wenn die gehorsame Hanni nicht aufs Schwimmen aus ist, finden sich hier reichlich Spielkameraden.

Eher nicht so gesellig ist der Eurasier von Melanie Beims. Daher bevorzugt sie nicht so frequentierte, im Sommer schön schattige Wege im Hardtwald rund um Graben-Neudorf. Für die Schwimmer unter den Vierbeinern empfiehlt sie den Alten Minthesee bei Rußheim am Altrhein. „Hier gibt es einen schmalen Zugang zum Gewässer und keine große Strömung“, so Beims.

Ideal um neue Bekanntschaften zu schließen, kontrolliert herumzutollen oder Tricks zu lernen, sind die eingezäunten Hundespielwiesen oder Hundeparks wie etwa in Graben-Neudorf. Dort hat die öffentliche Begegnungsstätte eine Unterstellhütte mit Terrasse sowie einen behindertengerechten Gehweg durch das Gelände angelegt. Initiiert wurde das geschützte, etwa drei Hektar große Areal von einer Gruppe Hundehalter im ehrenamtlichem Einsatz.

Gassistrecke in den Weinbergen in Weingarten

Unterstützt wird das Engagement von der Gemeinde, die das private Gelände gepachtet hat. Die Spielwiese hat feste Öffnungszeiten. Diese sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Hundepark geschlossen.

In Weingarten zieht es die Hundebesitzerin Gabriele Dittert mit Jule zur Gassirunde über den Eisbergweg in die Weinberge. Als Weg mit dem Hund empfiehlt sie die Siedlung Sallenbusch in Richtung Jöhlingen. Eine der schönsten Flaniermeilen für Hundebesitzer in der Gemeinde Pfinztal führt auf gut ausgebauten, naturnahen Wegenentlang der Pfinz. Die Berghausenerin Jutta Berger bevorzugt diesen Gassiweg mit ihrem Rüden Bruno.