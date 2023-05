Diese Veranstaltungen gibt es am Vatertag im Karlsruher Norden

Viele Vereine im Karlsruher Norden veranstalten am Vatertag Feste. Auch für Sportbegeisterte ist in der Region einiges geboten.

Himmelfahrt ist eigentlich ein hohes christliches Fest und in Deutschland seit 1934 ein gesetzlicher Feiertag. Ende des 19. Jahrhunderts kamen hierzulande Vatertagsbräuche auf, die gerade in jüngerer Zeit den religiösen Charakter immer mehr zurückdrängen.

Günter Grass beschreibt im achten Kapitel seines Romans „Der Butt“, das „Vatertag“ überschrieben ist, wie der Bollerwagen entstaubt und das Bier kaltgestellt wird. Immer noch ist das Klischee von grölenden Männermassen und hemmungslosen Feiern mit dem Vatertag verbunden.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, den freien Donnerstag, genau 39 Tage nach dem Ostersonntag inmitten der attraktiven Frühlingszeit gelegen, zu verbringen. Die Vereine in den Gemeinden im nördlichen Landkreis Karlsruhe bieten eine Fülle von Festlichkeiten für die ganze Familie.

In der Neuen Mitte von Graben-Neudorf steigt erstmals ein Vatertagsfest

Die Feuerwehr-Abteilung Eggenstein lädt zu ihrem traditionellen Grillfest. Ab 11 Uhr gibt es auf dem Grillplatz in der Linkenheimer Allee am Waldrand gegenüber dem Gartencenter ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränke. Feuerwehrkommandant Dominik Wolf freut sich nach dreijähriger Zwangspause auf viele Gäste. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Feuerwehrhaus statt.

Erstmalig steigt in der Neuen Mitte von Graben-Neudorf, dem „Spross“, ein Vatertagsfest. Verantwortlich dafür ist die „Fünfte Jahreszeit“ der Neudorfer Karnevalsgesellschaft (NeuKaGe), nach eigenen Angaben die „offene Spaß- und Partymaschinerie“ des Vereins. Um 10 Uhr beginnt der Treff für Jung und Alt, bei dem für das leibliche Wohl gesorgt ist. Ein besonderes Highlight ist laut Ulla Simianer, bei der NeuKaGe für die Pressearbeit zuständig, das Original Kölner Mühlenkölsch.

Seine zweite Auflage erlebt in diesem Jahr das Vatertagsfest des Karnevalsclubs „Die Piraten“ Stutensee. Auf dem Vereinsgelände in Blankenloch gibt es unter anderem Gegrilltes und hausgemachte Erdbeerbowle. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikverein Harmonie Blankenloch.

TV Wössingen veranstaltet seinen 31. Himmelfahrtslauf

Auch für Sportbegeisterte ist in der Region einiges geboten. Beim Sporttag veranstaltet der TV Wössingen seinen 31. Himmelfahrtslauf. Die Hauptläufe gehen über die Zehn- und Fünf-Kilometer-Distanz. Für die Jüngsten gibt es einige kürzere Strecken. Abgerundet wird das Programm durch einen Showtanz sowie Demonstrationen anderer Sportarten.

Auf eine noch viel längere Geschichte kann ein anderes sportliches Großereignis zurückblicken. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 veranstaltet der Reit-, Fahr- und Zuchtverein Weingarten sein Reit- und Springturnier und kann somit im nächsten Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern. Als fester Termin ist das Wochenende vor Pfingsten etabliert. „Die Einbeziehung des Feiertags Christi Himmelfahrt ist gerade für unsere vielen auswärtigen Teilnehmer von Vorteil“, erklärt der Vorsitzende Jörg Horn.

Das Turnier, das längst überregionale Bedeutung erlangt hat, findet von diesem Mittwoch bis Sonntag statt. Etwa tausend Pferde aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem benachbarten Ausland werden erwartet. Auf dem Programm stehen Springprüfungen verschiedener S-Klassen, ein Flutlichtspringen sowie die Qualifikation für das Bundeschampionat in Warendorf.

„Blasmusik am laufenden Band“ verspricht der Musikverein Liedolsheim an seinem traditionellen „Musikfeschd an de Feschdhall“. Befreundete Kapellen aus der Umgebung unterhalten die Gäste, die auch kulinarisch versorgt werden. Diesmal bildet der „Vaddadag“ den Auftakt zum Bezirksmusikfest Hardt, das Liedolsheim 2023 turnusgemäß ausrichtet. Am Samstagabend tritt eine Gastkapelle aus Österreich auf, gibt Schriftführerin Kerstin Wächter bekannt. Am Sonntag spielen die Musikvereine des Bezirks, und am Nachmittag startet der große Festumzug.