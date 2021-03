DRK-Notfallhelfer aus Stutensee: Nach harten Einsätzen tauscht man sich im Team aus

Lebensretter im Ehrenamt bringen schnelle Hilfe bei Unfällen oder Katastrophen. Sie erhalten dafür kein Geld, werden aber reich an Erfahrung. DRK-Notfallhelfer Daniel Mitschele aus Stutensee erzählt von seinem Ehrenamt und von prägenden Einsätzen.

Daniel Mitschele ist geübt, Ruhe zu bewahren. Er weiß, was es heißt, konzentriert zu arbeiten. Auch wer den 41-Jährigen nicht näher kennt, weiß trotzdem um sein ehrenamtliches Engagement – man sieht es an seiner Kleidung: dunkelblaue Hose, dunkelblauer Pulli mit roter Jacke und einem roten Kreuz auf weißem Grund am Ärmel.

Der Realschullehrer und Vater von zwei kleinen Kindern aus Stutensee arbeitet rund 250 Stunden im Jahr für das Deutsche Rote Kreuz in Blankenloch.

Normalerweise erkennt Daniel Mitschele schnell, wie ernst die Lage ist. „Das sehe ich an den Reaktionen der Leute. Ist die Person in Stress und Panik? Ich mache mir eben mein Bild.“