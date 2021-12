30-Jähriger betrunken in Eggenstein-Leopoldshafen mit dem Auto unterwegs

Ein alkoholisierter Autofahrer hat neben seiner betrunkenen Autofahrt am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen ebenfalls einen Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bei den Beamten geweckt.

Ein 30-Jähriger alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagabend in der Schillerstraße in Eggenstein-Leopoldshafen von Polizeibeamten kontrolliert worden und musste anschließend seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen die Beamten verständigt. Gegen 21.15 Uhr trafen sie den stark alkoholisierten Mann in seinem Fahrzeug sitzend an.

Zu der Zeit war das Auto schon aus einem Parkplatz gefahren worden. Die Polizisten fanden in seinem Fahrzeug Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ihm wurde Blut abgenommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Er muss mit einer Anzeige rechnen.