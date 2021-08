40-Jähriger nach versuchtem Fahrraddiebstahl in Eggenstein-Leopoldshafen festgenommen

Ein 40-Jähriger hat am Mittwochabend versucht, ein Fahrrad in Eggenstein-Leopoldshafen zu klauen. Dank einer Zeugin konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin am Mittwoch gegen 23.45 Uhr einen Mann, der in einem Carport in der Leipziger Straße in Eggenstein-Leopoldshafen an einem Fahrrad hantierte. Eine verständigte Polizeistreife traf den Mann dort an und nahm ihn vorläufig fest. Er hatte versucht, mit einem Schraubendreher das Schloss eines Fahrrades aufzubrechen.

Die Beamten fanden in der Nähe einen Rucksack mit Aufbruchwerkzeug. Ein auf der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Der 40-Jährige konnte nach den erforderlichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.