46-Jähriger bei Einbruch in Bauhof in Eggenstein festgenommen

In der Nacht auf Sonntag konnte ein 46-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat bei einem Einbruch in den Bauhof Eggenstein vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der 46-Jährige kurz nach 23.30 Uhr Zutritt zum Gelände in der Ottostraße, indem er über den Zaun kletterte, so die Polizei in einer Presseinformation am Montag.

Anschließend machte sich der Verdächtige an einem Container für Elektrogeräte zu schaffen. Ein Zeuge konnte den 46-Jährigen hierbei beobachten und verständigte die Polizei.

Kurz darauf konnte der Tatverdächtige noch innerhalb des Geländes von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen werden. Weitere Personen konnten bei der anschließenden Überprüfung des Bauhofs nicht angetroffen werden.

Aufbruchswerkzeuge im Rucksack

Bei der Durchsuchung des 46-Jährigen konnten in seinem Rucksack Aufbruchswerkzeuge aufgefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm zudem einen Wert von über 1,3 Promille.

Der bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretene Verdächtige wurde im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.