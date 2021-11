Alter Öltank brennt bei Gärtnerei in Eggenstein-Leopoldshafen

Arbeiten mit einer so genannten Flex waren vermutlich der Auslöser des Brandes eines alten Öltanks bei einer Gärtnerei in der Straße Im Wörth in Eggenstein-Leopoldshafen am Mittwochvormittag um 10.15 Uhr. Das teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe mit. Demnach hätte der Öltank abgebaut werden sollen. Wie Robert Redinger, Pressesprecher der Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, mitteilt, habe ein Öl-Wasser-Gemisch in einem Gebäude Feuer gefangen. Die Rauchsäule des Brandes sei weithin sichtbar gewesen. Das Gebäude, in der sich der Tank befunden habe, sei ausgebrannt. Dort seien auch noch Materialien aus Kunststoff gelagert worden. Durch eine massive Brandbekämpfung habe aber ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden können. Jedoch seien die Scheiben eines angrenzenden Gewächshauses zu Bruch gegangen, sagt Redinger. Insgesamt 76 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim, Graben-Neudorf sowie der Werkfeuerwehr des KIT waren vor Ort. Dazu kamen noch der Rettungsdienst sowie die Polizei, die mit drei Streifenwagen nach Eggenstein-Leopoldshafen gekommen war. Da die Gärtnerei etwas außerhalb des Ortes liegt, habe es, um die Wasserversorgung herzustellen, ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen gegeben. Gegen Mittag habe man die Nachlöscharbeiten beendet, so Redinger im Gespräch mit den BNN. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden.