Raus in die Natur

Am Rhein in Leopoldshafen hat sich der Wohnmobil-Kompromiss bewährt

Camping boomt, auch in Leopoldshafen. Dort hält der Friede zwischen Campern, Fahrradfahrern und Spaziergängern bislang an. In der Vergangenheit gab es oft Streit.